Lazio: Ciacciarelli (Lega), Regione aiuti discoteche e mondo dell'intrattenimento

- "Un altro duro colpo per il settore della movida e dell'intrattenimento. Dopo l'annullamento delle prenotazioni per Capodanno, sono piombati di nuovo nell'incertezza. Un incubo, al quale non si riesce a mettere la parola fine. Urge immediatamente un provvedimento regionale per aiutare la categoria ed il suo grande indotto occupazionale, che da inizio pandemia sono stati i più colpiti dagli effetti nefasti che questa sta generando sull'economia. La Regione se ne faccia interprete anche con il Governo". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega), vice presidente della V Commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio Regionale del Lazio. (Com)