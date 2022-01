Roma: Bellucci-De Priamo (Fd'I), chiusura Locanda dei girasoli grave perdita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La chiusura del ristorante La Locanda dei Girasoli - gestito da una cooperativa di donne e uomini con sindrome di Down – impoverisce Roma e priva la Capitale di quello che era un bellissimo esempio di integrazione sociale e lavorativa". Lo dichiarano in una nota Maria Teresa Bellucci, capogruppo Fratelli d'Italia in commissione affari sociali della Camera e Andrea de Priamo, consigliere Fd'I in Assemblea Capitolina. "L'attività non ha più le risorse per proseguire dopo un lungo periodo di restrizioni e scarsa clientela dovute alla pandemia da Covid-19. In quel locale non si servivano solo delle portate, ma veniva data vita a quell'idea di integrazione sociale e lavorativa che si dimostra essenziale strumento di inclusione. La fine di questa realtà, con 22 anni di storia, è una sconfitta per Roma, è la constatazione dolorosa che Governo nazionale, Regione Lazio e Amministrazione Capitolina ignorano il volontariato e le realtà che si spendono per rendere meno soli i più fragili. Chiederemo - concludono l'onorevole Maria Teresa Bellucci e il consigliere Capitolino Andrea De Priamo - a Governo e Comune di intervenire per offrire aiuti concreti a tali splendide realtà al fine dì sostenere l'indispensabile impegno sociale sul territorio". (Com)