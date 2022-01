Quirinale: in assemblea congiunta sostegno a linea Conte ma c'è chi chiede "Mattarella bis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Pieno mandato al presidente Giuseppe Conte per le trattative politiche per individuare il profilo del prossimo Presidente della Repubblica. E' quanto emerge, secondo alcune fonti, dalla riunione congiunta dei gruppi del Movimento 5 stelle convocata dallo stesso Conte e chiamata a discutere della posizione del partito in vista delle prime votazioni del parlamento. Una riunione in cui il fronte a sostegno della "linea Conte" ha fatto sentire la propria voce. A Conte, viene riferito da alcune fonti, è stata riconosciuta la capacità di "saper trattare" ed in più, emerge da numerosi interventi, il presidente è legittimato dal voto degli iscritti. Fra i più convinti della "linea Conte", viene riferito, il senatore Mauro Coltorti che, nel corso della riunione, avrebbe ribadito la necessità di "rimanere compatti" sulla posizione illustrata dal presidente. Sulla stessa linea il senatore Vincenzo Santangelo, che dopo un appello all'unità si sarebbe detto " ottimista" perché "credo che come Movimento siamo arrivati in piena forma, abbiamo un Presidente che ha pieno mandato dagli iscritti per rappresentarci in ogni sede. Conte - il ragionamento - rappresenta il meglio ed è riuscito a portare risultati per gli italiani a tutti i tavoli". Ancor più risoluta la deputata Angela Raffa: "La trattativa la conduce il capo politico, a lui il compito di cercare l’accordo". L'auspicio del Senatore Gianluca Ferra - riferiscono alcune fonti - è invece quello di evitare "fughe in avanti" per non "compromettere il potere contrattuale del nostro capo politico. Non è vero che c’è poco coinvolgimento", aggiunge rimarcando la necessità di "puntare a un profilo autorevole". A favore della "linea Conte" - viene riferito - anche gli interventi dei parlamentari Giorgio Fede, Marco Bella, Daniela Torto, Alessandra Maiorino, Davide Serritella e Agostino Santillo. Più sfumata la posizione del senatore Primo De Nicola, che dopo l'appello "all'unità" avrebbe chiesto di puntare su un "Mattarella Bis; e quella di Alessandro Toninelli che invece avrebbe invocato "un pronunciamento della rete".(Rin)