Corea del Nord: Farnesina condanna lanci missilistici, minano pace e sicurezza regionale e internazionale

- L'Italia condanna i recenti lanci missilistici della Corea del Nord avvenuti il 5 e l'11 gennaio scorsi. Queste attività illegali - afferma la Farnesina in una nota - minano la pace e la sicurezza a livello regionale e internazionale e sono fonte di grave preoccupazione. "Esortiamo la Corea del Nord ad astenersi da ulteriori provocazioni e ad adottare passi concreti verso una denuclearizzazione completa, verificabile e irreversibile. Invitiamo Pyongyang a impegnarsi a tal fine in negoziati credibili e a rispettare le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza. L'Italia continua a sostenere la piena attuazione del regime sanzionatorio internazionale", conclude la nota. (Com)