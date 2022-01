Usa: Corte suprema revoca obbligo di vaccinazione per i lavoratori, resterà in vigore solo per strutture sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha revocato l’obbligo di vaccinazione o test periodico contro il Covid-19 per 80 milioni di lavoratori statunitensi, in vigore da martedì scorso. È quanto stabilito pochi minuti fa dalla stessa Corte, che ha bocciato il fulcro del provvedimento approvato dall’amministrazione del presidente Joe Biden. In base alla sentenza, resterà invece in vigore una norma separata che prevede l’obbligo di vaccinazione o di tampone per i lavoratori impiegati nelle case di cura, negli ospedali e in altre strutture che ricevono fondi dal governo federale. Pur esprimendo riserve in merito alla legittimità del provvedimento, i giudici della Corte suprema non ne avevano bloccato l’entrata in vigore all'inizio di questa settimana. La battaglia legale in merito all’obbligo di vaccinazione prosegue da mesi: il decreto era già stato bloccato da una corte federale prima di essere nuovamente attuato, contribuendo all’incertezza delle grandi aziende con oltre 100 dipendenti, che in diversi casi hanno annunciato l’intenzione di non applicare l’obbligo. Ad oggi le aziende statunitensi con più di 100 dipendenti sono obbligate per legge a mantenere un archivio dello status vaccinale dei loro dipendenti, a presentare una politica vaccinale aziendale, a concedere il congedo retribuito ai lavoratori che si assentano per la vaccinazione e a imporre l’uso della mascherina ai lavoratori non vaccinati. Il governo federale ha concesso alle aziende un periodo di transizione sino al 9 febbraio, a patto che le aziende si attivino sin d’ora per dare applicazione al decreto. (Nys)