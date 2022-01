Covid: ricercatori scozzesi, più probabilità di complicazioni nel parto per donne incinte che contraggono il virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo studio condotto in Scozia ha collegato l'infezione da Covid-19 a complicazioni durante la gravidanza. Nello studio, intitolato "Covid in Pregnancy Study", i ricercatori hanno scoperto che le donne che vengono contagiate dal virus verso la fine della gravidanza sono più vulnerabili alle complicazioni legate alla nascita. I dati forniti mostrano che le nascite premature, i nati morti e le morti dei neonati sono più comuni tra le donne che hanno contratto il virus entro i 28 giorni prima della data del parto. I ricercatori hanno continuato ad esortare la popolazione a vaccinarsi, anche per proteggere le donne incinta e i loro bambini. Il team di ricerca che ha condotto lo studio comprende scienziati delle Università di Edimburgo, Glasgow, Aberdeen, Strathclyde e St Andrews, insieme a Public Health Scotland (Phs) e Victoria University di Wellington, in Nuova Zelanda. (Rel)