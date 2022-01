Usa-Repubblica Ceca: telefonata Blinken-Lipavsky, ribadito impegno per indipendenza e sovranità Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony J. Blinken, ha intrattenuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky. Lo riferisce il Dipartimento di Stato, secondo cui Blinken si è congratulato con la controparte per il suo nuovo incarico ed espresso il suo forte impegno a continuare una stretta collaborazione con la Repubblica Ceca come "prezioso alleato". Il segretario di Stato Usa ha sottolineato il comune impegno per la sicurezza transatlantica come pietra angolare per la stabilità e la prosperità regionale. Blinken ha ribadito il fermo impegno degli Stati Uniti per l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina di fronte alla continua aggressione russa e ha informato il ministro degli Esteri ceco sulle iniziative Usa per risolvere pacificamente il conflitto nell'Ucraina orientale. (Nys)