Quirinale: Conte a M5s, sono qui per ascoltare la vostra voce

- "Sono qui per ascoltare la vostra voce, per raccogliere le vostre opinioni e per ricevere un mandato che mi consenta, nel modo più efficace possibile, di rappresentare tutti voi che siete, non dimentichiamolo, i portavoce dei cittadini che vivono le difficoltà quotidiane fuori da questi palazzi". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)