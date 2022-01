Vaccini: Unicef, 100 milioni di vaccini andati sprecati nel mese di dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai Paesi più poveri vengono offerti vaccini con una durata di conservazione troppo breve per essere distribuiti prima della loro data di scadenza e solo nel mese di dicembre più di 100 milioni di dosi sono andate sprecate. È quanto denunciato oggi dalla direttrice della Divisione forniture del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef), Etleva Kadilli, nel corso di un'audizione davanti ai membri del Parlamento europeo. Solo a dicembre, ha affermato Kadilli, più di 100 milioni di vaccini sono stati rifiutati dai Paesi incapaci di distribuirli, un problema che è stato ulteriormente aggravato dalle strutture di stoccaggio insufficienti di molti Paesi, gran parte dei quali - soprattutto in Africa - hanno fatto affidamento sul programma Covax, sostenuto dalle Nazioni Unite. Il programma ha dovuto affrontare numerosi problemi nell'accesso alle dosi all'inizio dello scorso anno, ma la situazione è notevolmente migliorata verso la fine del 2021 con i Paesi più ricchi che hanno consegnato le dosi che in eccesso. Tuttavia, molte delle dosi consegnate erano prossime alla data di scadenza e sono state rifiutate dai Paesi riceventi alcuni dei quali, come la Nigeria, sono stati costretti a distruggerle. Finora solo il 10 per cento circa della popolazione del continente africano è stata completamente vaccinata. (Res)