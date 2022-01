Governo: Conte, M5s deve adoperarsi per garantire continuità azione esecutivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento cinque stelle, "avendo a cuore l’interesse degli italiani, deve adoperarsi per garantire la continuità dell’azione dell’esecutivo". Lo ha rilevato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. "Per noi non è stato facile l’avvio di questo governo di unità nazionale - ha poi spiegato l'ex premier -. Stiamo pagando un prezzo politico molto alto per questo esecutivo. Ma abbiamo fatto tutto questo perché non ce la siamo sentita di volgere le spalle alle difficoltà di famiglie e imprese. Ebbene con la stessa schiettezza dobbiamo dire che arrivati sin qui, non possiamo consentire uno stallo a oltranza nell’azione di governo. Abbiamo già chiesto uno scostamento di bilancio per liquidare ristori e venire incontro ai rincari delle bollette e di alcune fondamentali materie prime e beni essenziali. Serve la garanzia di continuità dell’azione di governo per assumere queste decisioni, per promuovere la soluzione di questi problemi, per non ritardare la soddisfazione dei bisogni di vita dei cittadini". (Rin)