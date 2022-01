Energia: Cile-Ue, summit su idrogeno verde il 19 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La transizione energetica, le sfide tecnologiche per lo sviluppo dell'industria dell'idrogeno verde e la situazione del mercato locale dell'energia saranno i principali temi al centro del Green Hydrogen Summit Chile, che si terrà il 19 gennaio nella capitale Santiago. L'iniziativa, si legge in una nota ufficiale, si realizza nel quadro dell'alleanza strategica Cile-Unione Europea (Ue) per promuovere l'azione climatica attraverso il programma Euroclima+. L'alleanza ha come obiettivo lo sviluppo di progetti in grado di rafforzare la componente I+D, lo sviluppo di risorse umane e la cooperazione commerciale non solo in Cile ma in tutta la regione. E' prevista la presenza di esperti sia latinoamericani che europei. Da parte cilena l'evento è promosso dall'Agenzia statale per la promozione degli investimenti (Corfo), dall'Associazione cilena dell'idrogeno (H2Chile), e dall'agenzia di promozione del Paese (Prochile). (segue) (Abu)