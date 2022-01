Energia: Cile-Ue, summit su idrogeno verde il 19 gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Cile, grazie ai suoi vantaggi in termini di energie rinnovabili, con la maggior percentuale di radiazioni solari del mondo e con un eccellente livello di risorse eoliche, è uno dei paesi che si distingue per il suo potenziale di produzione ed esportazione di idrogeno a livello globale, con la possibilità di un'importante riduzione dei costi", ha dichiarato il vicepresidente esecutivo di Corfo. "Questo incontro sarà un'opportunità per inserire il Cile tra i paesi leader nello sviluppo di questa industria strategica per avanzare verso lo sviluppo sostenibile", ha aggiunto. Secondo stime del ministero dell'Energia il Paese andino potrebbe essere in grado di generare almeno 25 Gigawatt dedicati alla produzione di idrogeno verde entro il 2030. (segue) (Abu)