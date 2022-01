Governo: Conte a M5s, no ad elezioni anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La congiuntura che stiamo vivendo, sul piano politico, economico e sociale, non permette di andare alle elezioni interrompendo la legislatura. Dobbiamo contrastare, pertanto, quelle dinamiche che rischiano di innescarsi tra le varie forze politiche che potrebbero sfociare in uno scenario elettorale, che in questo momento finirebbe per compromettere tutto il lavoro fatto con il Piano nazionale di ripresa e resilienza e per garantire una pronta ripartenza del Paese". Lo ha evidenziato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)