Quirinale: Conte a M5s, dobbiamo contribuire a tenere alta l'asticella

- "Dobbiamo contribuire a tenere alta l’asticella, in modo da eleggere un presidente di alto e autorevole profilo, una figura che possa realmente garantire l’unità nazionale. In base ai nostri principi e valori, dobbiamo cercare di orientare la scelta verso una figura che sia riconoscibile come autorevole anche dal punto di vista morale, che ci offra adeguate garanzie di agire con 'disciplina e onore' rendendoci orgogliosi di essere italiani". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)