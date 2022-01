Usa: senatrice democratica Sinema, non sosterrò modifica disegno di legge su ostruzionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spinta del presidente degli Stati uniti, Joe Biden, a riformare il regolamento del Senato e superare il tradizionale sistema di ostruzionismo parlamentare chiamato "filibuster" ha incontrato un grosso ostacolo oggi quando la senatrice democratica Kyrsten Sinema ha dichiarato che non sosterrà il provvedimento del Senato per emanare nuove leggi in nessuna circostanza. Parlando alla stampa prima dell'attesa visita del presidente Biden al Congresso per incontrare privatamente i rappresentanti democratici al Senato, Sinema ha dichiarato che, pur condividendo il disegno di legge per riformare il regolamento del Senato e superare il tradizionale sistema anti-ostruzionismo, ritiene che un'iniziativa unilaterale dei Dem finirebbe per favorire una crescente divisione politica. "Queste fatture aiutano a curare i sintomi della malattia, ma non affrontano completamente la malattia stessa", ha detto la senatrice. "E mentre continuo a sostenere questi progetti di legge, non sosterrò azioni separate che peggiorano la malattia alla base della divisione che infetta il nostro Paese", ha aggiunto. Le dichiarazioni di Sinema rappresentano una grave battuta d'arresto per Biden, che in un discorso pronunciato due giorni fa ad Atlanta aveva invocato un cambiamento nel regolamento del Senato. (segue) (Nys)