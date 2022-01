Usa: senatrice democratica Sinema, non sosterrò modifica disegno di legge su ostruzionismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presa di posizione giunge peraltro dopo che all'inizio di oggi la Camera dei rappresentanti ha approvato con i soli voti democratici (220 favorevoli e 203 contrari) una serie di progetti di legge sui diritto di voto, una mossa che consentirà al Senato di portare direttamente in aula il disegno di legge, aggirando un iniziale ostruzionismo, anche se i repubblicani potrebbero comunque impedirgli di arrivare al voto finale. In vista del prossimo passaggio, oggi Biden incontrerà i leader democratici del Senato nel tentativo trovare una strategia comune per riformare il regolamento della camera alta e sbloccare così l'approvazione del disegno di legge sul diritto di voto. Lo scrive il quotidiano "The Hill", citando una fonte del partito progressista, secondo la quale Biden parteciperà a un pranzo di lavoro a porte chiuse con i senatori Dem per identificare la strategia più idonea. L'inquilino della Casa Bianca sta intensificando così la sua spinta per portare a casa la legislazione sui diritti di voto con cui si cerca di contrastare alcune leggi in materia approvate negli Stati a guida repubblicana. "Sostengo la modifica delle regole del Senato – ha detto Biden parlando ieri ad Atlanta, in Georgia - in modo da impedire a una minoranza di senatori di bloccare le leggi sul diritto di voto". (segue) (Nys)