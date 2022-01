Quirinale: Conte a M5s, candidatura Berlusconi è per noi proposta irricevibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "La candidatura del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è per noi una proposta irricevibile". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. "Chiederò pertanto al centrodestra di non schierare il fondatore stesso della coalizione nonché attuale leader di Forza Italia - ha proseguito l'ex premier -. Se davvero le forze di centrodestra e i loro leader hanno a cuore l’interesse del Paese e la ricerca di una personalità che possa raccogliere la più ampia condivisione, allora accantoniamo candidature che nascono palesemente di parte e che certo non potranno raccogliere mai, e dico mai, i voti del M5s". (Rin)