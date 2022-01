Quirinale: Conte a M5s, canale diretto con centrodestra, in particolare con Salvini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dialogo e l’asse nel nostro campo, quello progressista, è solido: ho avuto incontri con i leader del Pd e Leu. Con i leader di queste forze politiche ho stretto un accordo di consultazione, che vale a rafforzare il dialogo e quindi la forza delle nostre rispettive posizioni, allargando lo spettro potenziale della nostra rappresentatività". Lo ha sottolineato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. "Ma vi informo - ha aggiunto l'ex capo dell'esecutivo - che ho instaurato anche un canale diretto con gli esponenti di centrodestra. Questo confronto con gli esponenti di centrodestra (e in particolare con Salvini) è utile per tre ragioni: il presidente deve essere di alto profilo e garante di tutti e il cattivo funzionamento del nostro sistema sul piano dell’alternativa democratica non viene facilitato se procediamo a eleggere presidenti a colpi di strette maggioranze; per la situazione che stiamo vivendo, con un governo di unità nazionale che richiede lo sforzo, visto che siamo ancora in piena emergenza, di procedere anche alla elezione del capo dello Stato con una larga intesa aperta quantomeno alle forze che sostengono l’attuale governo; per ragioni pratiche, perché nessuno schieramento progressista o di destra ha, in partenza, numeri auto-sufficienti in questo Parlamento". (Rin)