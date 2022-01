Covid: Salvini, prossima settimana in Cdm 1 miliardo per categorie colpite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo ottenuto che entro la settimana prossima ci sia in Cdm un intervento da 1 miliardo euro" per ristorare e sostenere "alcune categorie particolarmente colpite" dalle misure di contenimento "come discoteche e impianti sportivi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo al Tg4.(Rin)