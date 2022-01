© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha parlato con il primo ministro britannico, Boris Johnson, per discutere la sicurezza in Europa e la situazione in Ucraina. Lo ha riferito Stoltenberg via Twitter. "Siamo uniti nella Nato, pronti a difenderci a vicenda e pronti a incontrarci di nuovo nel Consiglio Nato-Russia", ha aggiunto. (Beb)