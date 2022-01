Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Canada si unirà alla contestazione che il Messico ha mosso agli Stati Uniti contro l'interpretazione delle regole di origine delle automobili, uno dei paletti fondamentali del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). Lo ha fatto sapere la ministra del Commercio internazionale del Canada, Mary Ng, in una nota emessa una settimana dopo la decisione del Messico. "L'interpretazione che gli Stati Uniti hanno adottato a luglio del 202 non è coerente con l'Usmca", e con quanto emerso durante i negoziati, si legge nella nota. La controversia riguarda la diversa interpretazione che si fa sul calcolo della provenienza di alcune componenti per auto, necessario per determinare se il prodotto nel suo complesso può ritenersi sviluppato in America e non essere sottoposto a dazi. "Il governo canadese difenderà sempre la nostra industria automotrice e i lavoratori", prosegue Ng. (segue) (Res)