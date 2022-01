Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema era stato sollevato una prima volta dal Messico ad agosto 2021, con l'apertura di un tavolo informale ai sensi dell'articolo 31 del trattato. I colloqui, cui si si è aggiunto il Canada e che si sono conclusi a settembre, non hanno permesso di risolvere la controversia, spingendo il Messico - il 6 gennaio - a trasferire il fascicolo a un apposito panel. L'Usmca, l'accordo che sostituisce il "vecchio" Nafta, nasce per rafforzare la catena di produzione regionale, soprattutto per fare fronte all'offensiva commerciale della Cina. Secondo i ricorrenti, nel calcolare la quota di produzione regionale, gli Usa impongono ai produttori di automobili requisiti non compatibili con il dettato dell'accordo. (segue) (Res)