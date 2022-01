Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per fare un esempio, per Messico e Canada, un componente prodotto negli Stati Uniti, con un 80 per cento di contenuto regionale, una volta esportato diventa integralmente "americano" e come tale deve essere calcolato perché la vettura possa godere delle esenzioni doganali. Per gli Usa, al contrario, il componente dovrà comunque essere contato all'80 per cento. Nel precedente accordo, le vetture esenti dai dazi dovevano avere almeno il 62,5 per cento dei componenti prodotti in America del Nord. Il nuovo strumento spinge gradualmente questa asticella al 75 per cento, per i pezzi ritenuti essenziali: motore, scocca e carrozzeria, albero motore, sospensioni, sterzo e batteria. Da luglio del 2020 il livello è fissato al 66 per cento, divenuto il 69 per cento quest'anno. Il tetto del 75 dovrà essere valido dal 1 luglio 2023. (segue) (Res)