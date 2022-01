Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è questa l'unica controversia pronta ad aprirsi sulla base dell'Usmca. A metà dicembre il governo del Messico si era detto pronto ad attivare altri meccanismi di soluzione delle controversie nel caso in cui in cui il Congresso degli Stati Uniti dovesse approvare il piano di incentivi fiscali a beneficio dell'industria nazionale delle auto elettriche. "Si sta lavorando perché non si applichi questo sussidio, e non si scarta la possibilità di presentare un ricorso come previsto dal nuovo trattato commerciale" dei paesi dell'America del nord ha detto il presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador. (segue) (Res)