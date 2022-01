Americhe: Usmca, Canada e Messico contro interpretazione Usa su regole produzione auto (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un monito alla Casa Bianca era arrivato anche dal governo del Canada, secondo cui il piano, se approvato, finirebbe per aggravare del 34 per cento le esportazioni verso gli Usa. "Ci preoccupa profondamente che determinate disposizioni di credito fiscale per i veicoli elettrici inseriti nel Build Back Better Act possano violare gli obblighi che spettano agli Usa in virtù dell'Usmca", si legge in una lettera con prima firma della vice prima ministra Chrysta Freeland, inviata al Congresso. "La proposta equivale a un dazio da 34 per cento sui veicoli elettrici assemblati in Canada. La proposta è una minaccia significativa per l'industria automotive canadese e una violazione di fatto dell'Usmca", prosegue la lettere confirmata dalla ministra del commercio internazionale, Mary Ng. (segue) (Res)