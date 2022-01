Brasile: compagnia alimentare Brf crea joint venture con fondo sovrano saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia alimentare brasiliana Brf ha annunciato di aver firmato un protocollo di intesa con il fondo sovrano dell'Arabia Sautida (Pif) per la creazione, attraverso una joint venture, di una società che opererà nella produzione e vendita di pollame halal (fresco, congelato e trasformato). Il valore dell'operazione è di circa 350 milioni di dollari. La joint venture sarà partecipata al 70 per cento da Brf e al 30 per cento da Pif e comprenderà la creazione di un halal business center in Arabia Saudita. (segue) (Brb)