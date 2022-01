Brasile: compagnia alimentare Brf crea joint venture con fondo sovrano saudita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una dichiarazione diffusa alla stampa, Brf afferma che l'accordo rafforza l'impegno evidenziato nel suo piano strategico. La joint venture è in linea anche con la strategia del fondo sovrano saudita, Vision 2030, con l'obiettivo di creare la sicurezza alimentare nella regione del Golfo. Brf conta già su una joint venture in Medio Oriente, creata con il fondo sovrano in Qatar, sempre dedicata alla produzione del pollame halal. (Brb)