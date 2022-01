Governo: Conte a M5s, italiani pretendono che questo esecutivo non perda neanche un giorno di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Paese reale ci sono persone in fila per i tamponi a costi da capogiro, un picco senza precedenti di contagi, ospedali di nuovo in sofferenza, bollette alle stelle che attendono interventi immediati, intere categorie di operatori economici che hanno visto compromesse le rispettive attività e non hanno ancora ricevuto nessun ristoro. Io credo che gli italiani pretendano che il governo non perda nemmeno un giorno di lavoro per risolvere tutti questi problemi". Lo ha affermato, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)