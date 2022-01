Kazakhstan: ministero Esteri russo, ripresi voli da aeroporto di Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In relazione alla stabilizzazione della situazione in Kazakhstan, sono in fase di completamento le misure di evacuazione dei cittadini russi con gli aerei messi a disposizione dal ministero della Difesa di Mosca. Inoltre stanno riprendendo regolarmente i voli regolari di passeggeri dall'aeroporto di Almaty. Lo rende noto il ministero degli Esteri russo in una nota. "In connessione con la stabilizzazione della situazione nella Repubblica del Kazakhstan, i voli passeggeri dall'aeroporto di Almaty sono ripresi dal 13 gennaio", si legge nella nota. (Rum)