Quirinale: Conte a M5s, nuova riunione congiunta quando avremo prospettiva soluzione più concreta

- "Quando avremo una prospettiva di soluzione più concreta sul tavolo chiederò una congiunta per informarvi tutti direttamente. Nel frattempo, se ci sarà qualche passaggio, qualche articolo che non vi risulterò chiaro, non esitate a contattare i rappresentanti del vostro gruppo, capigruppo e vicecapigruppo. Non voglio che rimaniate all’oscuro di quello che sta accadendo. Ogni momento di dialogo può essere utile per essere pienamente partecipi di questa importante scelta che spetta solo a voi esprimere". Lo ha detto, a quanto si apprende, il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell'assemblea congiunta su Zoom con senatori e deputati pentastellati sull’elezione del capo dello Stato. (Rin)