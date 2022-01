© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 12, in piazza della Repubblica, si celebreranno i funerali del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli. In base alle discipline di traffico adottate dalle Autorità preposte sono possibili deviazioni o brevi stop per le linee del trasporto pubblico in transito nella zona. È quanto si legge in una nota di Roma servizi per la mobilità. (Com)