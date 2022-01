Sassoli: domani bandiere a mezz'asta in occasione delle esequie di stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani, venerdì 14 gennaio, in occasione delle esequie di Stato per la morte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli, così come previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su tutti gli edifici comunali saranno esposte a mezz'asta le bandiere nazionale, europea e civica. Questa mattina la Vicesindaco Anna Scavuzzo si è recata alla Camera ardente allestita in Campidoglio per rendere omaggio a nome di tutta la città di Milano.(Com)