Quirinale: confermata congiunta M5s delle 18, compatti su no a Berlusconi

21 luglio 2021

- E' confermata per le 18 di oggi l'assemblea congiunta del Movimento cinque stelle incentrata sulla partita del Quirinale. In mattinata i vicepresidenti e capigruppo M5s hanno avuto un incontro con il presidente Giuseppe Conte dal quale è emerso che, si apprende da fonti parlamentari, non è praticabile alcun percorso condiviso con il centrodestra se il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, resta il nome in campo per la presidenza della Repubblica. (Rin)