Lombardia: Scandella (Pd), nuova legge sui giovani insufficiente, non apporta modifiche concrete

21 luglio 2021

- La legge sui giovani presentata ieri ai consiglieri della Lombardia non soddisfa gli esponenti del Partito Democratico, “è troppo poco”, e non è un intervento di modifica delle leggi regionali esistenti su orientamento, formazione, lavoro, casa, famiglia. Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Pd Jacopo Scandella, commentando il progetto di legge "La Lombardia è dei giovani" approdato ieri al Pirellone, in commissione Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione. “La legge non contiene nessuna modifica concreta – continua Scandella - e rimanda tutto ad un piano annuale di competenza della Giunta di cui ancora non sono chiari gli indirizzi. Troppo poco, se consideriamo anche che lo stanziamento economico è davvero esiguo: tre milioni di euro non possono bastare, se si vuole affrontare seriamente il futuro dei giovani lombardi. “Faremo la nostra parte in commissione e poi in aula, per migliorare il testo e rendere questa una vera occasione di svolta per aiutare più e meglio i giovani nella realizzazione del proprio progetto di vita", conclude Scandella.(Com)