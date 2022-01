Usa: Camera dei rappresentanti approva disegno di legge su soglia anti-ostruzionismo e diritto voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge per riformare il regolamento del Senato e superare il tradizionale sistema anti-ostruzionismo chiamato "filibuster". Il provvedimento, approvato con 220 favorevoli e 203 contrari, verrà ora inviato al Senato dove si preannuncia battaglia fra democratici e repubblicani. In vista del prossimo passaggio, sempre nella giornata di oggi il presidente Joe Biden incontrerà i leader democratici del Senato nel tentativo trovare una strategia comune per riformare il regolamento della camera alta e sbloccare così l'approvazione del disegno di legge sul diritto di voto. Lo scrive il quotidiano "The Hill", citando una fonte del partito progressista, secondo la quale Biden parteciperà a un pranzo di lavoro a porte chiuse con i senatori Dem per identificare la strategia più idonea. (segue) (Nys)