Cipro: Guterres, continua mancanza di progressi dannosa per i cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La continua mancanza di progressi politici a Cipro ha implicazioni significative per tutti i cittadini dell'isola: le parti dovrebbero astenersi da azioni che non contribuiscono al raggiungimento di una soluzione tramite il dialogo. Lo ha dichiarato il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, citato dal portale d'informazione "Cyprus Mail". Guterres, nel suo rapporto sui buoni uffici a Cipro, si è detto preoccupato dal fatto che le posizioni tra le due parti sembrano sempre più distanti e ha condannato gli ultimi sviluppi nel quartiere abbandonato di Varosha a Famagosta. Secondo il segretario generale Onu, i meccanismo per il dialogo hanno un importanza decisiva e le parti dovrebbero dimostrare "flessibilità" e "ferma volontà politica" impegnandosi costruttivamente per una soluzione alla questione cipriota.(Res)