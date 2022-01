Taiwan: approvata modifica alla normativa per innalzare età legale dei fumatori a 20 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Taiwan ha approvato un progetto di modifica alla Legge sulla prevenzione dei pericoli del tabacco (Tobacco Hazards Prevention Act), che innalzerebbe l'età legale per i fumatori dai 18 ai 20 anni, imponendo inoltre il divieto di vendere sigarette elettroniche e prodotti a base di tabacco aromatizzato. Lo riferisce l'agenzia di stampa centrale ("Cna"), precisando che la proposta è stata avanzata dal ministero della Sanità e che sarà successivamente inviata in parlamento per la delibera. Le nuove disposizioni prevedono sanzioni per i trasgressori che variano dai 72 ai 362 dollari di multa ed estendono il divieto di fumo a numerose aree pubbliche. Nuovi requisiti previsti anche per le aziende produttrici di articoli a base di tabacco, che dovranno richiedere una valutazione preliminare dei prodotti prima di poterli esportare o mettere in vendita a Taiwan. In mancanza della regolare autorizzazione, il governo potrebbe imporre sanzioni fino a un milione di dollari. (Cip)