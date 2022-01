Norvegia: proventi industria estrattiva ai massimi storici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I proventi dell’industria del gas e del petrolio della Norvegia non sono mai stati così elevati. Lo ha reso noto Ingrid Solvberg, a capo del Direttorato norvegese per il petrolio, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi. “Gli incassi per lo stato dall’industria estrattiva sono ai massimi storici”, ha affermato Solvberg, rilevando come il valore delle esportazioni non sia mai stato così elevato, grazie anche al contributo del gas naturale. A fine 2021, il valore dell’export di gas e petrolio è stato di circa 100 miliardi di corone (10 miliardi di euro) al mese, una cifra cresciuta fino a tre volte su base annua. Per i prossimi anni è prevista l’entrata in funzione di nuovi giacimenti, per assicurare un elevato livello dell’estrazione di gas almeno fino al 2030, con nuove esplorazioni previste nell’area del Mare di Barents. (Sts)