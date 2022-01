Energia: Lega, ben arrivato al Pd, subito scostamento contro caro-bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ben arrivato al Pd, che dopo settimane di proposte della Lega ha finalmente condiviso la grande preoccupazione per il caro-bollette: ora anche i democratici chiedono uno scostamento di bilancio urgente. Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani non resteranno indifferenti a queste proposte, che presto saranno ulteriormente valutate grazie al tavolo annunciato dal ministro Giorgetti". Lo afferma una nota della Lega dopo l’uscita del Pd a favore dello scostamento di bilancio contro il caro-bollette. (Com)