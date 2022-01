Bangladesh-Singapore: ministri Esteri concordano su rapida conclusione accordo libero scambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, ha avuto oggi un colloquio telefonico con l’omologo di Singapore, Vivian Balakrishnan, col quale ha concordato di accelerare il negoziato per l’accordo di libero scambio e di esplorare sinergie in nuove aree di cooperazione. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Dacca. Tra i settori economici di interesse sono stati citati in particolare quelli dell’energia, soprattutto rinnovabile, delle telecomunicazioni e delle tecnologie digitali e il ministro bengalese ha auspicato finanziamenti da parte degli investitori singaporiani. Momen ha anche suggerito l’assunzione di più lavoratori qualificati provenienti dal Bangladesh nella città-Stato, specialmente nella sanità e nei servizi. (segue) (Inn)