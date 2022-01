Cybersicurezza: presentata alla Camera la piattaforma no profit Cyber Security Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La protezione delle aziende, delle persone e delle reti dagli attacchi digitali è la nuova frontiera per la sicurezza di un Paese. Cyber Security Italy è un nuovo progetto di approfondimento e diffusione della cultura della sicurezza che permetterà a studiosi, tecnici, ricercatori appassionati, professionisti di intelligence che operano nel dominio cyber di incontrarsi su una unica piattaforma e fornire alle istituzioni ulteriore materiale per un dibattito ampio e per migliorare la legislazione nazionale”. Lo ha affermato Marco Gabriele Proietti nel presentare oggi, presso la sala stampa della Camera dei deputati, la piattaforma no profit di cui è fondatore e che ha lo scopo di diventare il trait d’union tra il mondo tecnologico, della ricerca, degli esperti di intelligence e le istituzioni. L’iniziativa è stata sostenuta dall’onorevole Giorgio Silli, di Coraggio Italia, segretario di presidenza della Camera e componente della commissione Difesa che è intervenuto sottolineando come, la cybersecurity, “in Italia è un tema di cui si parla da poco in quanto l’opinione pubblica la percepisce come qualcosa di fantascientifico mentre le istituzioni fortunatamente sono già più informate e preparate”. Per l’onorevole Maria Tripodi, di Forza Italia, anche lei componente della commissione Difesa, “è un tema centrale per la sicurezza di tutti e del Paese” ed è giusto sensibilizzare, con una iniziativa del genere che crea il giusto link tra esperti, appassionati e specializzati del settore “rafforzando cosi la cultura della sicurezza in Italia”. (segue) (Rin)