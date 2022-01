Cybersicurezza: presentata alla Camera la piattaforma no profit Cyber Security Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'onorevole Alessandro Colucci, di Noi con l'Italia, componente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio, ha evidenziato come il Parlamento non ha ancora affrontato seriamente un tema del genere mentre il legislatore si dovrebbe impegnarsi di più, visto che ormai ogni ambito della vita è digitale e ha elogiato l’iniziativa che sarà “una importante momento di collaborazione tra privato e pubblico per migliorare i provvedimenti che adotterà la politica sul tema”. Hanno concluso gli interventi degli ingegneri Ricci e Ragno e del professor Marco Santarelli, direttore scientifico della fondazione Margherita Hack. componenti del board della piattaforma no profit Cyber Security Italy. (Rin)