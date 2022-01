Roma: Caio, "su patrimonio tutelare valore sociale beni comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al superamento della delibera 140 del 2015, annunciato dall'assessore al Patrimonio di Roma, Tobia Zevi, atto che ha fatto fioccare negli anni una pioggia di ricorsi da parte delle associazioni assegnatarie degli immobili. In una nota Caio, Comunità per le Autonome iniziative organizzate, che riunisce più realtà spiega: "La campagna elettorale appena conclusa per il rinnovo dell'amministrazione capitolina ha visto tra i punti programmatici qualificanti della attuale maggioranza insediatasi al Campidoglio il superamento del disastro generato con la nota delibera n.140/2015 e l'adozione di una regolamentazione nuova della gestione dei beni comuni a Roma. L'insediamento di una nuova amministrazione maggiormente sensibile, quantomeno nelle intenzioni, ad una gestione del patrimonio pubblico tenendo conto del ruolo e delle esigenze delle realtà territoriali, ha consentito di avviare nuovamente un confronto con il Campidoglio e tra le diverse realtà per il superamento della suddetta delibera. Opportunità che vediamo con favore e alla quale non ci sottrarremo. In tale contesto, abbiamo partecipato con interesse al primo e al secondo incontro organizzato dal comitato Solid Roma, che ha avanzato una proposta di regolamentazione di questa materia da presentare all'amministrazione. Tuttavia - sottolinea la nota - sono emerse sin da subito enormi criticità di metodo e di merito che la rendono irricevibile". (segue) (Com)