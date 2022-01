Roma: Caio, "su patrimonio tutelare valore sociale beni comuni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al riguardo premettiamo che, sebbene il comitato si prefigga l'obiettivo di promuovere un percorso che coinvolga tutte le associazioni e le realtà territoriali per un confronto unitario con l'amministrazione, ci duole rilevare che tra i due incontri c'è stata un'assemblea pubblica a difesa della palestra di Spinaceto, colpita dall'ennesima lettera di richiesta di pagamento di arretrati, per effetto della delibera 140. In detta assemblea nessuno degli aderenti a Solid ha ritenuto di prendere posizione in difesa della realtà colpita. Pur ritenendo che si tratti di un incidente di percorso, tale circostanza fornisce l'occasione di ribadire che il presupposto per una proposta condivisa ha quale condizione l'assenza di un approccio egemonico di alcune realtà che contrasti con i propositi iniziali. Quanto al merito della proposta in essere, in primo luogo, essa tradisce le sue stesse premesse: è mancato in realtà proprio quell'iniziale impegno e proposito a "coordinare le diverse iniziative già in essere", favorendo invece una campagna lanciata solo da una parte delle realtà interessate. In secondo luogo, non possiamo non esporre chiaramente tutte le nostre perplessità per l'individuazione della Valutazione d'Impatto Sociale come parametro economico e finanziario centrale per la determinazione del canone per l'uso del patrimonio pubblico. (segue) (Com)