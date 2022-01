Roma: Caio, "su patrimonio tutelare valore sociale beni comuni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si commettono così diversi errori: primo tra tutti, quello di assimilare tutte le esperienze dal basso alle organizzazioni del Terzo settore (compromettendo così il principio di uguaglianza); quello di adottare criteri e parametri (che pure non vengono esplicitati nel testo proposto) incerti e soprattutto riconducibili al mondo dell'attività d'impresa e del commercio. In altri termini, in luogo di un canone determinato in misura ridotta come stabilito dalla delibera 26/1995, la proposta Solid subordina la quantificazione del canone al valore della spesa pubblica risparmiata, ossia il valore di mercato del servizio erogato. Un valore, peraltro, che sarà individuato di volta in volta dalla Amministrazione in una valutazione che si presta a decisioni arbitrarie e basate sul mero potere negoziale di ciascuna realtà. Il risultato è che da un lato si accentuerà la condizione di subalternità di molte realtà rispetto ai voleri di ogni singola amministrazione, dall'altro il criterio della spesa pubblica risparmiata impone a tutte le realtà sociali di piegarsi a quelle logiche dell'attività di impresa rispetto alla cui alternatività esse fondano la stessa ragion d'essere. (segue) (Com)