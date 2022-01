Roma: Caio, "su patrimonio tutelare valore sociale beni comuni" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In terzo luogo, nella proposta leggiamo, rispetto alle controversie e pendenze in essere generate dalle precedenti politiche delle vecchie amministrazioni, solo una proposta di sospensione dei relativi atti amministrativi. Noi pensiamo che sia fondamentale non solo sospendere immediatamente le ingiunzioni e le procedure esecutive, ma dichiarare sin da subito l'irricevibilità delle pretese che sono state avanzate da Roma Capitale, disciplinando anche il pregresso in sede regolamentare. Per queste e molte altre ragioni, l - conclude la nota - invitiamo la campagna Solid a fermare questa iniziativa, concordare in modo plurale e altrettanto rapido un confronto tale da portare all'amministrazione capitolina una proposta di sintesi e realmente condivisa. Bene gli appelli all'unità, purché gli obiettivi siano comuni. In ogni caso, Caio proseguirà il proprio impegno per un regolamento dei beni comuni democratico, partecipato, egualitario e ancorato a principi e valori della Costituzione". (Com)