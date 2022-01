Piemonte: le associazioni ambientalisti in V commissione, no a nuovi inceneritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo preoccupati per l’incremento del numero di impianti di trattamento dei rifiuti in Piemonte e per l’ipotesi di nuovi termovalorizzatori. Chiediamo che su questo tema si effettui una pianificazione regionale, attraverso la definizione di un nuovo piano regionale sui rifiuti, considerando i bisogni reali dei territori, senza lasciare all’imprenditoria privata la programmazione degli impianti. Lo ha affermato Daniele Gamba, di Legambiente Biella nella commissione Ambiente del Consiglio regionale in rappresentanza delle tante associazioni ambientaliste che hanno espresso la netta contrarietà in merito all'ipotesi di realizzare un inceneritore con recupero energetico nel territorio di Novi Ligure. "È necessario che sia seguito l’iter corretto, ovvero che sia la pianificazione regionale a valutare le effettive necessità impiantistiche, partendo dalla Vas e attraverso un percorso ad evidenza pubblica", ha concluso Gamba. (Rpi)