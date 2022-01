Israele: Negev, proseguono le proteste dei beduini contro piantumazione alberi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' di almeno dodici manifestanti feriti e 13 arresti il bilancio del terzo giorno di proteste da parte della popolazione beduina nel Negev, nel sud di Israele, e la polizia. Lo riferiscono i media locali. Gli scontri sono scoppiati a causa dell'avvio da parte del governo di un piano di forestazione del deserto del Negev, dove vive la popolazione beduina. In particolare, la popolazione locale sostiene che il Fondo nazionale ebraico, responsabile della piantumazione degli alberi, miri a espellere i beduini dai loro villaggi non riconosciuti. La notte scorsa durante le proteste sono state arrestate 18 persone. Citando fonti anonime a conoscenza della questione, l'emittente pubblica "Kan" ha riferito il governo starebbe esaminando un piano per il riconoscimento di 10-12 villaggi beduini che sono attualmente illegali.Il piano di forestazione, evidenziano i media israeliani, potrebbe danneggiare l'eterogenea coalizione del governo guidato da Naftali Bennett, che ha una risicata maggioranza di 61 seggi su 120. Il leader del partito islamista Ra'am, Mansour Abbas, membro della coalizione, ha minacciato di boicottare le sessioni del parlamento, la Knesset, fino a quando il Fondo non porrà fine al progetto di piantumazione degli alberi. Gran parte del sostegno elettorale ad Abbas proviene proprio dalla comunità beduina. Dopo l'annuncio del presidente di Ra'am, il deputato del partito della destra religiosa Yamina, Nir Orbach, ha annunciato che non parteciperà ai lavori dell'aula. Parallelamente, anche il deputato del partito di sinistra Meretz, Yair Golan, ha minacciato di fare lo stesso, dopo che il ministro dell'Edilizia abitativa Ze'ev Elkin, esponente del partito New Hope, ha promesso che la piantumazione degli alberi sarebbe continuata. (Res)