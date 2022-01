Balneari: Osnato, Fd'I accoglie sollecitazioni comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "ha accolto le sollecitazioni di tutto il comparto dei balneari contro le sentenze del Consiglio di Stato che travalicano le attribuzioni proprie della giustizia amministrativa". Lo afferma, in una nota, Marco Osnato, deputato e capogruppo in commissione Finanze di Fd'I. "Un conflitto di attribuzioni tra poteri dello stato contro cui, come annunciato oggi dal presidente Giorgia Meloni e dal deputato Riccardo Zucconi nel corso della conferenza stampa - continua il parlamentare in una nota -, presenteremo ricorso in difesa di un comparto fondamentale per il turismo italiano. 30 mila imprenditori temono di dover cedere le proprie attività, che ricomprendono anche bar e ristoranti, alle voracità speculative delle multinazionali. In attesa che il governo apra un contenzioso con la Commissione europea sull'applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni balneari, Fratelli d'Italia non farà mancare il proprio supporto a questa categoria, a salvaguardia degli interessi della nazione".(Com)