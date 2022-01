Roma: Alemanni-Marinone (Pd), imbrattare murale Falcone e Borsellino è insulto a memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scellerate scritte apparse sul murales di Falcone e Borsellino a Piazza Bologna sono un insulto alla memoria e alla storia dell'Italia. Ci auguriamo sia fatta subito chiarezza e siano individuati i responsabili di questo ignobile gesto". Così in una nota i consiglieri del Partito democratico in Campidoglio, Andrea Alemanni e Lorenzo Marinone. "La memoria non può essere cancellata, la mafia esiste e quanto accaduto nella storia va tramandato alle nuove generazioni, non solo per il ricordo di ciò che è stato, ma per ciò che non deve più accadere. Tutti dobbiamo essere testimoni di legalità e giustizia. Roma non dimentica", concludono i consiglieri. (Com)